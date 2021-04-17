Тестовый отказ от энергокольца БРЭЛЛ ударил по жителям Прибалтики

Москва, 17 апреля. Латвия и Литва в рамках разрыва энергокольца БРЭЛЛ решили тестово отказаться от российского электричества. Однако двухдневные отключения отразились на населении не лучшим образом.

Пока Белоруссия проводила плановые испытания энергосистемы, отключая Литву от своих линий электропередач, Латвия без объяснений остановила импорт электричества из РФ. В результате его цена в европейской части России (а также на Урале) снизилась на один процент, до 1,37 тыс. руб. за МВт/ч. Об этом сообщает издание SputnikNews.

При этом стоимость электроэнергии в Прибалтике существенно выросла. Вильнюс был вынужден больше ориентироваться на Швецию и Польшу. Цена поднялась на четыре евро и составила 51 евро (примерно 4,7 тыс. руб. за МВт/ч). Нельзя говорить, что Прибалтика полностью отказалась от российской электроэнергии. 8 и 11 апреля Литва получала ее из Калининградской области.

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Эстония, Литва и Латвия хотят к 2025 году прекратить закупки электричества у России и Белоруссии, разорвав энергокольцо БРЭЛЛ, которое действует со времен СССР. Однако Прибалтика на данный момент не способна сама обеспечить свои потребности в электроэнергии, а потому нуждается в импорте. Власти государств хотят подключаться к европейским сетям, чтобы получить «энергетическую независимость».

Ранее стало известно, зачем Прибалтика хочет выйти из энергокольца БРЭЛЛ. Литва, Латвия и Эстония хотят изменить свою энергетическую политику, разорвав в этой сфере отношения с Россией и Белоруссией.