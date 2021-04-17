Власти Греции назвали условия въезда в страну россиян с 19 апреля

Афины, 17 апреля. Российские туристы смогут въезжать в Грецию с 19 апреля при соблюдении прежних условий, заявил министр туризма Харис Теохарис.

В Грецию по-прежнему будут пускать, по словам министра, не более четырех тысяч россиян в неделю. После въезда в страну им придется соблюдать карантин.

«Вопрос о том, когда мы сможем снять эти ограничения или изменить параметры карантина, до сих пор открыт. Наиболее оптимальным будет сказать, что может приезжать ограниченное число россиян с дальнейшим помещением на карантин», — подчеркнул Теохарис в беседе с «Известиями».

Министр напомнил, что с 14 мая Греция откроется для иностранных туристов. Люди смогут приезжать сюда при наличии отрицательного результата ПЦР-теста и сертификата о сделанной прививке от коронавируса.

«Также будут проводиться тесты в аэропортах, те, у кого будет выявлен положительный результат, будут уходить в режим изоляции, чтобы остальные люди — как наши граждане, так и наши друзья из России — были в безопасности», — добавил министр туризма Греции.

Теохарис ранее указал на признание греческими властями сертификата о вакцинации «Спутником V». Этот документ даст путешественникам право на въезд в страну.