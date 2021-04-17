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В Госдуме подготовили закон о тюремном сроке для коллекторов
flickr.com  /  Фото Москвы Moscow-Live.ru
Общество

В Госдуме подготовили закон о тюремном сроке для коллекторов

Коллекторов, угрожающих должникам и использующих незаконные методы выбивания долгов, нужно сажать в тюрьму, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Москва, 17 апреля. Коллекторов, угрожающих должникам и использующих незаконные методы выбивания долгов, нужно сажать в тюрьму, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Как сообщает пресс-служба партии, законопроект о необходимости введения уголовной ответственности для коллекторов, которые ранее получали административные штрафы за нарушение закона, направлен на получение отзыва в Правительство РФ.

Документ предусматривает уголовное наказание для коллекторов, повторно нарушивших закон. Штрафы составят от 500 тыс. до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Максимальный срок наказания — до четырех лет в колонии.

«Коллекторов, которые угрожают должникам и используют незаконные методы выбивания долгов, нужно сажать в тюрьму на срок до четырех лет», — подчеркнул Миронов.

Пресс-служба Совета Федерации  / 

Парламентарий выразил мнение, что принятие разработанного его партией закона позволит искоренить так называемое «кредитное насилие» в стране. Госдума РФ в 2016 году приняла закон, в котором определялись общие правила работы коллекторов. Наказанием за грубое и хамское обращение с должниками прописан административный штраф до 5 тыс. рублей или запрет на работу коллектором на срок до одного года.

«На мой взгляд, эти нормы выглядят анекдотично. <…> Для коллекторов, которые зарабатывают огромные состояния на финансовой неграмотности и горе людей, такие штрафы словно «слону дробина». <…> Коллекторскую деятельность в России нужно запретить, и это принципиальная позиция партии «Справедливая Россия», — подчеркнул Миронов.

В конце марта еще один законопроект о коллекторах направили в Госдуму депутаты «Единой России». Согласно документу, если коллектор угрожает человеку, пытается испортить его имущество или распространяет о нем порочащие сведения, ему может грозить штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до пяти лет. По новой статье УК РФ максимальное наказание составит 12 лет.

коллекторы миронов законодательство
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