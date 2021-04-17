Пушков указал на противоречивость заявлений США о кораблях в Черном море

Москва, 17 апреля. Сенатор РФ Алексей Пушков объяснил, в чем противоречие политики США.

Недавно американский лидер Джо Байден заявил, что стабильность в мире во многом зависит от взаимоотношения двух держав — России и США, поэтому нужно стремиться к деэскалации. Однако почти одновременно с этим Пентагон объявил, что не собирается прекращать операции военных кораблей на Черном море.

«То есть в любой момент начать новый раунд эскалации. Вот это подтверждается всей политикой США. Слова Байдена не подкреплены ничем», — прокомментировал сенатор в своем Telegram-канале.

Также американское военное ведомство призвало Россию не запрещать иностранным судам проходить через некоторые морские регионы. По мнению Пентагона, это имеет характер угрозы для кораблей и якобы является попыткой воздействовать на Украину.

Недавно вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев одобрил ответные санкции Москвы против США. По его мнению, меры были приняты оперативно и жестко.