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Терапевт заявил о смертельной опасности воды из-под крана
pixabay.com  /  pklaschka
Общество

Терапевт заявил о смертельной опасности воды из-под крана

Вода из-под крана может довести человек до критического состояния или летального исхода.

Москва, 17 апреля. Вода из-под крана может довести человек до критического состояния или летального исхода.

Грязная вода является самой распространенной проблемой в мире. Об этом заявила врач-терапевт и автор медицинских проектов Тина Петровская Пятому каналу.

«Всемирная организация здравоохранения сильно обеспокоена ростом таких случаев. Кроме того, не у каждого человека на Земле есть доступ к чистой питьевой воде», — сказала Перовская.

Плохая фильтрация и очистка воды может стать причиной болезни. Грязная вода вызывает две группы заболеваний: первая связана с микроорганизмами или паразитами, а вторая — с повышенным содержанием химикатов в жидкости. Высокое содержание железа вызывает сердечно-сосудистые заболевания. Перенасыщенность воды хлорсодержащими веществами может спровоцировать проблемы в работе эндокринных органов и неврологические заболевания.

Ранее россиян предостерегли от употребления большого количества минеральной воды. Минеральная вода, даже самая дорогая, может навредить здоровью, если употреблять ее без рекомендации врача. Об этом рассказали авторы программы «Живая еда».

«Минералку» можно разделить на несколько видов. Столовая минеральная вода содержит в себе небольшое количество солей, поэтому не может серьезно навредить здоровью человека. Если же на этикетке написано «лечебно-столовая» или «лечебная», то стоит быть осторожным.

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