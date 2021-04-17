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«Пальцы-сосиски» могут быть симптомом псориатического артрита
pixabay.com
Общество

«Пальцы-сосиски» могут быть симптомом псориатического артрита

Специалисты федерации псориазных ассоциаций IFPA предупредили об опасных последствиях вздутых пальцев ног и рук человека.

Стокгольм, 17 апреля. Специалисты федерации псориазных ассоциаций IFPA предупредили об опасных последствиях вздутых пальцев ног и рук человека.

Сигнализировать о серьезном воспалительном заболевании могут опухшие пальцы рук и ног. Псориатический артрит — хроническое прогрессирующее нарушение суставов, которое сопровождается псориазом.

Международная федерация псориазных ассоциаций заявила, что ключевым признаком заболевания суставов является опухшие пальцы ног, похожие на колбасу. Специалисты предупредили, что артрит может быть крайне изнурительным, если не лечить его.

«Воспаление сухожилий без явного воспаления суставов также может возникать при псориатическом артрите», — подчеркнули в организации.

Кроме того, пальцы рук и ног могут казаться жесткими и болеть преимущественно в утренние часы. По словам медиков, псориатический артрит поражает суставы коленей, рук и ног, а также места соединения сухожилий с костями. Например, дискомфортное заболевание может затронуть пятку и поясницу.

Эксперты посоветовали обращать внимание на изменение ногтей, на поверхности которых могут появляться ямки, либо они становятся блеклыми. Заболевание может привести к ограниченности в движениях, постоянной усталости и болезненной пульсации в суставах.

Ранее сообщалось, что кожная сыпь, сухость глаз и легкие синяки могут указывать на наличие артрита у человека. Британское издание Everyday Health перечислило нераспространение симптомы ревматоидного артрита.

пальцы диагноз артрит
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