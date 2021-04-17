Вице-спикер СФ Косачев оценил эффективность российских санкций против США

Москва, 17 апреля. Реакция Москвы на санкции США была оперативной, конкретной и жесткой. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По словам российского сенатора, ответ России доказал, что все выпады Соединенных Штатов были бесцельными и безосновательными. Он отметил, что все американские инсинуации не имеют под собой никакого основания. Косачев считает, что российские власти не должны объясняться перед США. Об этом сенатор написал на своей странице в Facebook.

Россия ввела санкции против граждан США, которым теперь запрещен въезд на территорию РФ. В МИД России опубликовали санкционный список, в него попали восемь действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к разработке и реализации антироссийского курса.