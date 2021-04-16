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Вассерман указал на необходимость вернуть россиянам вклады времен СССР
wikipedia.org  /  Государственное казначейство СССР
Экономика

Вассерман указал на необходимость вернуть россиянам вклады времен СССР

Потерянные гражданами СССР банковские сбережения должны быть возвращены, заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Москва, 16 апреля. Потерянные гражданами СССР банковские сбережения должны быть возвращены, заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт напомнил о словах бывшего главы Счетной палаты РФ Сергея Степашина, заявившего ранее, что выплатить советские долги в прямом эквиваленте невозможно. Вассерман предложил свою формулу компенсации советских вкладов. За 1 советский рубль, по его мнению, можно давать 500 российских рублей.

«Считаю, что наша власть не просто может, но должна вернуть людям те деньги, которые они потеряли в результате либерализации цен, создания «дикого» рынка и последовавшей в результате этого гиперинфляции. По счетам нужно платить», — подчеркнул публицист в беседе с РЕН ТВ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал распад СССР трагедией. Люди, стоящие тогда у руля, по его словам, не смогли сохранить государство.

ссср вассерман вклады
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