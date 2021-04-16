Пентагон допустил увеличение количества военных в Афганистане

Вашингтон, 16 апреля. Соединенные Штаты могут временно увеличить контингент в Афганистане для безопасного вывода войск.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в беседе с журналистами. Он отметил, что Вашингтону может понадобиться дополнительная защита сил.

«Я не исключаю, что будет добавлен дополнительный потенциал с тем, чтобы обеспечить безопасный вывод… Я не могу сказать, когда и сколько прибудут туда», — сказал Кирби.

Недавно в Администрации президента США Джо Байдена объяснили решение о выводе войск из Афганистана. Это позволит освободить ресурсы, которые предполагается направить на борьбу с вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе.