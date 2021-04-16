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Санкт-Петербург примет у себя международный форум «Арктика – территория диалога»
co-mmunication.ru  /  Коммуникационное агентство &quot;СО-ОБЩЕНИЕ&quot;
Общество

Санкт-Петербург примет у себя международный форум «Арктика – территория диалога»

Оргкомитет VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» утверждает, что мероприятие пройдет в конце марта – начале апреля 2022 года в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург, 16 апреля. Оргкомитет VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» утверждает, что мероприятие пройдет в конце марта – начале апреля 2022 года в Санкт-Петербурге.

Форум будет проходить в 2022 и 2023 годах из-за председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 гг. и важности арктической повестки.

«В 2021-2023 годах в соответствии с принципом ротации к России переходит пост председателя в Арктическом совете. Российская Федерация сегодня лидирует в целом ряде направлений, связанных с освоением Арктики», — сказал председатель Оргкомитета Форума, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Все крупные многосторонние мероприятия в России сопровождаются арктическими темами. Постоянно затрагиваются вопросы, которые связаны с развитием российской арктической зоны.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков утверждает, что проведение форума имеет практическую значимость для решения важнейших вопросов, которые связаны с территорией Арктики. Даты проведения мероприятия выбраны неслучайно. Эти дни очень важны для северных народов, ведь полярная ночь кончается и начинается новый годовой цикл, подытожил советник.

Ранее сообщалось о проведении международного форума «Экология большого города» в Санкт-Петербурге 23 марта. На мероприятии были затронуты важнейшие темы экологии.

арктика форум север
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