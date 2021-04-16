Концерт росгвардейцев у дома ветерана впечатлил воспитанников детского сада

Тольятти, 16 апреля. Росгвардейцы устроили концерт под окнами ветерана в Тольятти. Выступление музыкантов очень понравилось проходящим мимо воспитанникам детского сада.

Всю неделю оркестр Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии навещает ветеранов и узников фашистских концлагерей, чтобы порадовать их песнями военных лет. Музыкальная акция приурочена к предстоящему Дню Победы и Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

В пятницу, 16 апреля, музыканты побывали в Тольятти у дома 84-летнего Геннадия Шаврина, узника концлагеря. Во время их выступления воспитанники детского сада, находящегося неподалеку, вышли на прогулку. Музыка оркестра произвела большое впечатление на детей. Они поблагодарили росгвардейцев восторженными овациями. Те в ответ сыграли для юных слушателей композицию из мультфильма «Чебурашка». Жительница Тольятти Евгения запечатлела этот трогательный момент на видеокамеру мобильного телефона.

«Как хорошо, что современные дети не видят тех ужасов войны, которые выпали на долю старшего поколения. Пусть у них все военное ассоциируется с этим импровизированным концертом, который устроили росгвардейцы», — заявил Дмитрий, один из жителей микрорайона Тольятти.

Оркестр уже навестил 20 узников лагерей, проживающих в регионе. Музыкальную миссию росгвардейцев прокомментировал начальник Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии Андрей Тряпичников.

«Наша задача не только передать эстафету памяти подрастающему поколению, но и подчеркнуть его важность и значимость. Как показывает случай с воспитанниками детского сада, у нас это получается», — подчеркнул Тряпичников.

63.rosguard.gov.ru / Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

В марте нынешнего года сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником поздравил российский президент Владимир Путин. Он высоко оценил роль росгвардейцев в решении важнейших государственных задач.