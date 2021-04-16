Палестинские радикалы нанесли ракетный удар по территории Израиля

Иерусалим, 16 апреля. Радикалы одиночной ракетой атаковали израильские территории. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Военные сообщили, что одна ракета была запущена со стороны сектора Газа. Отмечается, что после ракетного удара сработали воздушные сирены в поселениях Холит и Сде-Авраам, которые находятся на границе с сектором.

Государственное израильское радио отметило, что снаряд упал в незаселенной местности. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Как стало известно ранее, Израиль продолжает расширение своего присутствия на Западном берегу реки Иордан. Там ведется активное строительство домов. По заявлению группы правозащитников Peace Now, за последние несколько лет Тель-Авив возвел на спорных территориях уже более тысячи новых строений.