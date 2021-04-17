Топ-5 самых ярких фильмов Николая Хомерики

Российский кинорежиссер и сценарист Николай Хомерики, чьи фильмы «977» и «Сказка про темноту» демонстрировались в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, празднует день рождения. ФАН в честь 76-летия звезды составил топ-5 его самых ярких работ.

Девять Семь Семь, 2006

Картина «977» стала первым самостоятельным не короткометражным проектом режиссера. Число, выбранное для заглавия фильма, связано с попыткой «проверить алгеброй гармонию», найти математические закономерности в эмоциональной и духовной сфере человека.

Главный герой Иван в исполнении Федора Лаврова попадает по распределению в закрытый НИИ, где изобретен прибор, измеряющий в человеке некий Индекс — величину, имеющую цифровое выражение. Что значит эта величина — точно не знает никто. В НИИ без права выхода за его пределы живут участники эксперимента. Больше всего Ивана интересует подопытная Рита, чей показатель доходят до порогового значения — 977.

Сказка про темноту, 2009

Фильм показывался на международных и российских кинофестивалях. Исполнитель главной роли Борис Каморзин удостоен премии «Ника».

В центре картины — сотрудница инспекции по делам несовершеннолетних Ангелина. Долгое время она не обращала внимание на свое одиночество, пока один из ее подопечных не назвал ее старой и сухой. Героиня решает порвать со своим одиночеством и начать новую жизнь.

ИТАР-ТАСС / Саяпин Владимир

Синдром дракона, 2012

В основу сюжета сериала легли реальные факты, связанные с обнаружением в 1993 году в небольшом украинском городе Кировограде огромной коллекции древностей стоимостью около миллиарда долларов. Самое удивительное, что эти ценности принадлежали обычному электрику Александру Ильину.

Детективный сериал рассказывает о событиях, связанных с присвоением и хранением группой высокопоставленных чинов НКВД и КПСС больших культурных и исторических ценностей, изъятых в годы Второй мировой войны.

Селфи, 2018

Хомерики снял психологический триллер по сценарию Сергея Минаева, основанного на его романе «Духless 21 века. Селфи».

Главного героя в исполнении Константина Хабенского внезапно заменяет абсолютный двойник. Он отнимает у известного телеведущего и писателя работу, славу, жену, любовницу и справляется с его ролью куда лучше оригинала. Возвращения настоящего героя хочет только его дочь.

Ледокол, 2016

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1985 году. Уходя от столкновения с айсбергом, ледокол «Михаил Громов» попадает в ледовый плен и оказывается в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды.

Действия присланного с «большой земли» на вертолете капитана Валентина Савченко до предела накаляют атмосферу на судне: у моряков начинают сдавать нервы, что провоцирует конфликт внутри команды. Судно проводит во льдах 133 дня.