Кэти Перри назвала соцсети «помойкой»

Лос-Анджелес, 16 апреля. Американская певица и актриса Кэти Перри негативно высказалась по поводу социальных сетей. Она назвала их «помойкой».

Причина, заставившая артистку ополчиться против соцсетей, неизвестна. Ее аккаунты в Instagram и Twitter являются одними из самых популярных в мире.

«Соцсети — это помойка. Это упадок человеческой цивилизации», — написала Перри на своей странице в Twitter.

Певица и ранее высказывалась против социальных сетей. Четыре года назад она призналась, что ждет заката Instagram. Люди тогда, по ее словам, смогут стать собой.

instagram.com / @katyperry

В интервью Refinery 29 трехлетней давности Кэти Перри назвала «лайки» современной валютой. Многие люди сейчас, как отметила актриса, живут ради красивой картинки.

«Если мы уйдем в это с головой, это ознаменует упадок нашей цивилизации. Нам нужно найти баланс. Я тоже его ищу, потому что страдаю от этого, как и многие», — подчеркнула артистка.

Кэти Перри недавно родила дочь от актера Орландо Блума. Певице после рождения ребенка пришлось пересмотреть свои повседневные дела. От некоторых из них ей пришлось отказаться. Например, от бритья ног.