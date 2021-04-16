Данила Козловский чуть не отказался от съемок «Чернобыля»

Москва, 16 апреля. Актер и режиссер Данила Козловский не хотел заниматься съемками фильма «Чернобыль», когда ему предложил работу над кинокартиной продюсер Александр Роднянский.

Звезда тогда находилась на съемках «Викингов» в Ирландии, и ему поступило предложение от Роднянского. Поначалу Козловский хотел «деликатно» отказать, так как планировал заниматься другими проектами, рассказал он сам в эфире программы «Вечерний Ургант».

«Но там был художественный текст с одной сценой, которая меня очень сильно тронула, и я почувствовал, что могу рассказать эту историю», — пояснил актер.

Строить декорации было дорого, поэтому съемки решили провести на пятом недостроенном энергоблоке в городе Курчатове. Это место напоминало чернобыльскую АЭС. Премьера фильма состоялась 15 апреля. Козловский не только срежиссировал картину, но и сыграл в ней главную роль.

Козловский ранее впервые подтвердил, что расстался с Ольгой Зуевой, которая недавно родила ему дочь Оду Валентину. По словам актера, он поступил «гадко» по отношению к бывшей возлюбленной.