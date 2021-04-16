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Петербургская школьница впала в кому после отравления метадоном
пресс-служба администрации Краснодарского края
Происшествия

Петербургская школьница впала в кому после отравления метадоном

Школьница в Петербурге была госпитализирована и впала в кому после отравления метадоном. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Санкт-Петербург, 16 апреля. Школьница в Петербурге была госпитализирована и впала в кому после отравления метадоном. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушку 2004 года рождения из дома забрала бригада скорой помощи. У нее клиническая смерть, кома, состояние крайне тяжелое, она находится в реанимации. Врачи диагностировали острое отравление веществом депримирующего действия.

Это не первый случай отравления детей метадоном. Ранее стало известно, что семилетнюю девочку в Петербурге госпитализировали с острым отравлением, предположительно, наркотическими веществами. Накануне инцидента в детском саду праздновали день рождения одного из воспитанников, и он принес конфеты на праздник. Одну из них девочка принесла домой и съела при маме. Через некоторое время ребенок стал жаловаться на плохое самочувствие.

Девочка пришла в сознание в больнице, но за ее здоровье придется бороться еще долгое время. СК РФ не подтвердил, что причиной отравления стала именно конфета.

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