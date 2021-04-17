Топ-5 ролей юбиляра Леонида Мозгового

Заслуженный артист России, лауреат премии «Ника» Леонид Мозговой отмечает юбилей. В честь 80-летия знаменитого актера ФАН вспоминает топ-5 самых запоминающихся фильмов с его участием.

Мозговой родился 17 апреля 1941 года в Туле. В 1965 году он окончил факультет драматического искусства в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Его дебютной ролью в кино стала роль Антона Чехова в фильме «Камень» Александра Сокурова. С тех пор артист неоднократно сотрудничал с режиссером, снявшись в главных ролях в его картинах «Молох», где исполнил роль Гитлера, и «Телец», где воплотил образ Ленина.

Роль, 2013

Одним из самых запоминающихся фильмов с участием Мозгового многие критики считают фильм Константина Лопушанского «Роль». Картина была удостоена премии «Ника» за лучшую сценарную работу. На XXII кинофестивале «Виват кино России!» фильм получил гран при фестиваля и приз за лучший сценарий.

Мозговой исполнил роль бывшего журналиста Ухова.

Русский ковчег, 2002

Наш современник неожиданно попадает в Зимний дворец начала 1700 годов. Вместе с французским дипломатом XIX века они путешествуют по времени сквозь 300 лет российской истории.

Фильм Александра Сокурова стал хитом в американском прокате, хотя в России показывался всего в двух кинотеатрах. 1 час 27 минут фильма сняты одним дублем без остановки камеры. В съемках было задействовано свыше 800 человек массовки, а Мозговой засветился в фильме в роли шпиона.

Гадкие лебеди, 2006

История о городе-призраке с интернатом для одаренных детей режиссера Константина Лопушанского снята по мотивам одноименной фантастико-философской повести братьев Стругацких. Леонид Мозговой исполнил роль доктора Айзека Голембы, помогающего главному герою найти и спасти свою дочь от приближающейся катастрофы.

Фильм стал настоящим подарком как для поклонников творчества писателей и любителей неглупого кино. Однако в кинотеатрах увидеть его мало кому удалось.

Garpastum, 2005

Действие фильма Алексея Германа мл. разворачивается в 1914 году, в канун Первой мировой войны. Четверо друзей начинают играть на деньги, чтобы выкупить поле и построить свой футбольный стадион и организовать свою команду.

Главные роли в картине исполнили Евгений Пронин, Данила Козловский и Чулпан Хаматова.

Телец (2002) и Молох (1999)

После работы с Мозговым в фильме «Камень» Сокуров называл его своим любимым актером.

«Молох» является первым фильмом тетралогии «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст». Действие фильма разворачивается в течение суток в призрачном и неприступном доме, построенном в Альпах. В центре картины — Адольф Гитлер в исполнении Мозгового и Ева Браун.

Спустя три года на экран выйдет фильм «Телец». В одном из интервью Мозговой признавался, что именно роль Ленина давалась ему тяжелее всего.

«Тяжелее пришлось с Владимиром Ильичом. Долгие годы я, как и вся наша страна, поклонялся ему словно богу. Мне стало гораздо легче работать, когда я понял, что Александр Сокуров хочет показать не вождя, а обыкновенного человека. Он у меня получился сильным, несмотря на беспомощность. Его очень жаль, он попал в сотворенную им же систему и умер в одиночестве. Гитлер тоже в какой-то степени вызывает жалость. Он больной человек. У этих людей были страшные комплексы, они оба не состоялись в своих профессиях. Гитлеру так и не удалось стать художником, а из Ленина вышел никудышный адвокат. Эти два монстра по полной программе отыгрались на человечестве», — рассказывал Мозговой в интервью «Экспресс газете».

ИТАР-ТАСС / Белинский Юрий

Ранее в беседе с ФАН кинорежиссер Константин Лопушанский поделился своими впечатлениями от совместной работы с Мозговым в проектах «Гадкие лебеди» и «Роль». Он подчеркнул, что артист «умеет создать очень глубокий образ», а сотрудничество с ним «всегда было огромной радостью». И, как подчеркнул Лопушанский, речь идет не только о творческой работе, которая всегда была идеальной, но и об общении.