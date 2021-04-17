Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 08:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:56
Общество
Российские ученые раскритиковали беспохмельную водку из ягеля
08:55
Общество
Названа наиболее уязвимая перед сезонной аллергией группа населения
08:54
Общество
Эстонские СМИ: Финляндия собирается закупить «Спутник V»
08:53
Общество
Туроператор сообщил о падении цен на авиабилеты до российских курортов
08:48
Спорт
Власти Москвы построят новый спортивный кластер на северо-востоке столицы
08:44
Происшествия
Пьяная женщина устроила массовое ДТП с троллейбусом в Новосибирске
08:44
Общество
Читатели Le Figaro раскритиковали Байдена из-за санкций против России
08:44
Общество
Белый дом в ужасе: Псаки прокомментировала недавнюю стрельбу в США
08:41
Политика
Крым назвал оправданной мерой закрытие части акватории Черного моря
08:40
Общество
Юрист раскрыл опасность оставленных чеков на кассе
08:39
Происшествия
Двух человек эвакуировали спасатели из горящего здания в Гатчине
08:37
Политика
Михеев на пальцах объяснил, почему Западу не стоит совать свой нос в дела России
08:35
Общество
Добыча нефти в США стала причиной экологической катастрофы
08:34
Общество
Российским автомобилистам назвали слабые места двигателей Hyundai и Kia
08:23
Происшествия
Восьмиклассник неожиданно для всех покончил с собой в Прикамье
08:23
Армия
Украинские военные оценили свои силы в случае войны с Россией
08:20
Общество
Российские космонавты успешно вернулись на Землю с МКС
08:13
Шоу-бизнес
Ахеджакова назвала «ерундой собачьей» ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром»
08:00
Общество
Топ-5 ролей юбиляра Леонида Мозгового
07:58
Политика
США выразили готовность защищать Японию ядерным оружием
Все новости
Топ-5 ролей юбиляра Леонида Мозгового
ИТАР-ТАСС  /  Шамуков Руслан
Общество

Топ-5 ролей юбиляра Леонида Мозгового

ФАН вспоминает топ-5 самых запоминающихся фильмов с участием Мозгового.

Заслуженный артист России, лауреат премии «Ника» Леонид Мозговой отмечает юбилей. В честь 80-летия знаменитого актера ФАН вспоминает топ-5 самых запоминающихся фильмов с его участием.

Мозговой родился 17 апреля 1941 года в Туле. В 1965 году он окончил факультет драматического искусства в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Его дебютной ролью в кино стала роль Антона Чехова в фильме «Камень» Александра Сокурова. С тех пор артист неоднократно сотрудничал с режиссером, снявшись в главных ролях в его картинах «Молох», где исполнил роль Гитлера, и «Телец», где воплотил образ Ленина.

Роль, 2013

Одним из самых запоминающихся фильмов с участием Мозгового многие критики считают фильм Константина Лопушанского «Роль». Картина была удостоена премии «Ника» за лучшую сценарную работу. На XXII кинофестивале «Виват кино России!» фильм получил гран при фестиваля и приз за лучший сценарий.

Мозговой исполнил роль бывшего журналиста Ухова. 

Русский ковчег, 2002

Наш современник неожиданно попадает в Зимний дворец начала 1700 годов. Вместе с французским дипломатом XIX века они путешествуют по времени сквозь 300 лет российской истории.

Фильм Александра Сокурова стал хитом в американском прокате, хотя в России показывался всего в двух кинотеатрах. 1 час 27 минут фильма сняты одним дублем без остановки камеры. В съемках было задействовано свыше 800 человек массовки, а Мозговой засветился в фильме в роли шпиона.

Гадкие лебеди, 2006

История о городе-призраке с интернатом для одаренных детей режиссера Константина Лопушанского снята по мотивам одноименной фантастико-философской повести братьев Стругацких. Леонид Мозговой исполнил роль доктора Айзека Голембы, помогающего главному герою найти и спасти свою дочь от приближающейся катастрофы.

Фильм стал настоящим подарком как для поклонников творчества писателей и любителей неглупого кино. Однако в кинотеатрах увидеть его мало кому удалось.

Garpastum, 2005

Действие фильма Алексея Германа мл. разворачивается в 1914 году, в канун Первой мировой войны. Четверо друзей начинают играть на деньги, чтобы выкупить поле и построить свой футбольный стадион и организовать свою команду.

Главные роли в картине исполнили Евгений Пронин, Данила Козловский и Чулпан Хаматова.

Телец (2002) и Молох (1999)

После работы с Мозговым в фильме «Камень» Сокуров называл его своим любимым актером.

«Молох» является первым фильмом тетралогии «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст». Действие фильма разворачивается в течение суток в призрачном и неприступном доме, построенном в Альпах. В центре картины — Адольф Гитлер в исполнении Мозгового и Ева Браун.

Спустя три года на экран выйдет фильм «Телец». В одном из интервью Мозговой признавался, что именно роль Ленина давалась ему тяжелее всего.

«Тяжелее пришлось с Владимиром Ильичом. Долгие годы я, как и вся наша страна, поклонялся ему словно богу. Мне стало гораздо легче работать, когда я понял, что Александр Сокуров хочет показать не вождя, а обыкновенного человека. Он у меня получился сильным, несмотря на беспомощность. Его очень жаль, он попал в сотворенную им же систему и умер в одиночестве. Гитлер тоже в какой-то степени вызывает жалость. Он больной человек. У этих людей были страшные комплексы, они оба не состоялись в своих профессиях. Гитлеру так и не удалось стать художником, а из Ленина вышел никудышный адвокат. Эти два монстра по полной программе отыгрались на человечестве», — рассказывал Мозговой в интервью «Экспресс газете».

Топ-5 ролей юбиляра Леонида Мозгового
ИТАР-ТАСС  /  Белинский Юрий

Ранее в беседе с ФАН кинорежиссер Константин Лопушанский поделился своими впечатлениями от совместной работы с Мозговым в проектах «Гадкие лебеди» и «Роль». Он подчеркнул, что артист «умеет создать очень глубокий образ», а сотрудничество с ним «всегда было огромной радостью». И, как подчеркнул Лопушанский, речь идет не только о творческой работе, которая всегда была идеальной, но и об общении.

сокуров мозговой герман-младший лопушанский
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Общество / Топ-5 ролей юбиляра Леонида Мозгового
Рейтинг@Mail.ru