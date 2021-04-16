«Олигарх, пчеловод, кондитер и комик»: депутат Украины выдал смешной анекдот о Зеленском

Киев, 16 апреля. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин на заседании парламента рассылал в мессенджере провокационный анекдот про украинских президентов.

Издание bykvu.com публикует снимок соответствующей переписки. На нем видно, что Гурин общается с пользователем по имени Бенедикт Херманн. Человек с таким именем по состоянию на 2019 год работал в представительстве Евросоюза на Украине, отмечает издание «Украина.ру».

Депутат прислал собеседнику анекдот о президентах Украины. В нем он охарактеризовал каждого из бывших глав государства, действующего президента Владимира Зеленского, а также вероятных кандидатов.

«Первый отдал ядерное оружие, второй создал олигархат, третий увлекся пчелами, четвертый был бандитом, пятым стал кондитер, шестой комик. На седьмого будут баллотироваться боксер, клоун, кондитер и кума Путина», — говорится в сообщении.

Таким образом, нардеп пошутил о президентах Леониде Кравчуке, Леониде Кучме, Викторе Ющенко, Викторе Януковиче, Петре Порошенко и Владимире Зеленском соответственно. Ситуацию делает примечательной тот факт, что Гурин находится во фракции Зеленского «Слуга народа».

Гурин попадает в скандал уже не в первый раз. Так, недавно он предложил увольнять медиков, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, а после — ограничить права всех непривитых граждан.

Ранее колумнист Голос Мордора рассказал, как Зеленский пришел к абсолютному политическому одиночеству. По его мнению, действующий президент Украины — классический предатель.