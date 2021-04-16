Россиянин Андрей Рублев впервые в карьере обыграл испанца Рафаэля Надаля

Монте-Карло, 16 апреля. Российский теннисист Андрей Рублев впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло.

Рублев победил со счетом 2:1. Счет в каждом из сетов был 6:2, 4:6, 6:2 соответственно. В полуфинале он сыграет против норвежца Каспера Рууда.

Ранее сообщалось, что Рублев проиграл польскому теннисисту Хуберту Гуркачу в рамках полуфинала турнира АТР серии «Мастерс» в Майми. После этого он выбыл из первенства.

Россиянин в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) находится на восьмом месте. Всего у него восемь титулов.