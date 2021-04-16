Рауль Кастро покидает пост главы коммунистической партии Кубы

Гавана, 16 апреля. Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро покидает свой пост, подтвердили в официальной газете партии Granma.

В пятницу, 16 апреля, начался восьмой съезд компартии, на котором эксперты ожидали ухода младшего брата легендарного революционера Фиделя Кастро. На нем Кастро объявил, что «с удовлетворением» передаст власть группе подготовленных лидеров, которые уже «закалены» десятилетиями опыта.

Специалисты ранее отмечали, что власть передадут президенту республики Мигелю Диас-Канелю, который является первым человеком не из семьи Кастро. Это событие должно ознаменовать смену поколений на острове.

Федеральное агентство новостей ранее подробно рассказывало, как Кастро управлял страной и принимал важные решения во внутренней и внешней политике Кубы.