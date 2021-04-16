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Доктор Комаровский назвал благоприятные условия для зачатия детей
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Общество

Доктор Комаровский назвал благоприятные условия для зачатия детей

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал рекомендации поклонникам, при каких условиях можно заводить детей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Москва, 16 апреля. Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал рекомендации поклонникам, при каких условиях можно заводить детей. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Причиной для советов по размножению людей стала жалоба одной из женщин. По ее словам, долгое время ее родители отказывались приобрести в собственный дом приборы, измеряющие уровень влажности и температуру воздуха в помещении.

Доктор Комаровский поддержал зрительницу. Он назвал несколько условий, которые могли бы решить недовольства в кругу семьи.

«Начинайте размножаться только тогда, когда выполнено одно из двух условий: или полное взаимопонимание с будущими бабушками и дедушками, или отдельная площадь, где вы сами будете определять, каким воздухом дышит ваш ребенок», — высказался телеведущий.

В завершении он подчеркнул, что различные специальные датчики для контроля воздуха в помещении важны. Сегодня большинство россиян топят жилье дровами, поэтому у них высокие шансы отравиться газом.

Накануне Комаровский рассказал о своем самочувствии после инъекции вакцины от COVID-19. Он поблагодарил подписчиков за поддержку и беспокойство, а также пожаловался на легкую боль в месте укола.

здоровье youtube общество комаровский
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