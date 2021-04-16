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Экс-депутат Рады Олейник оценил идею Жириновского перекрыть русло Днепра
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин
Политика

Экс-депутат Рады Олейник оценил идею Жириновского перекрыть русло Днепра

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил необычный способ заставить Киев снять водную блокаду с Крымского полуострова.

Россия не должна пользоваться методами борьбы с киевским режимом, которые могут навредить простым людям. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил необычный способ заставить Киев снять водную блокаду с Крымского полуострова. По его мнению, достаточно лишь начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области — и тогда, испугавшись возможной засухи, украинские власти пойдут на любые условия, лишь бы ее избежать.

«Давайте будем откровенны: довольно много рек питают своими водами Днепр, и перекрыть их все попросту невозможно, — заметил Олейник. — Это нереальная задача! Кроме того, есть конвенция, которая регулирует данные вопросы. Суть ее такова: запрещено каким бы то ни было образом перекрывать природные русла! И тут мы плавно переходим к проблеме Крыма, ведь Северо-Крымский канал, закрытый Киевом, является рукотворным гидросооружением, а потому под действие конвенции не попадает».

Экс-депутат Рады указал и на еще один изъян в плане Жириновского: воду от перекрытых дамбой истоков Днепра некуда будет девать, и она затопит все вокруг.

Экс-депутат Рады Олейник оценил идею Жириновского перекрыть русло Днепра
Агентство городских новостей Москва  / Андрей Никеричев

«Так что это не решение, а так — пофантазировать, — заметил эксперт. — Владимир Вольфович иногда любит таким заниматься. Кроме того, у такого людоедского проекта будут последствия: крайне серьезные санкции, да и люди не поймут! Что, устроим засуху на Украине? Назло кому, Зеленскому? Да плевал он на свою страну с высокой колокольни, как и Порошенко! Эти двое даже не планируют в ней жить! А вот простые люди пострадают, это да. И потом, киевская пропаганда получит мощный аргумент: мол, смотрите, что братья-россияне с вами делают!».

Собеседник ФАН призвал пользоваться иными способами для снятия водной блокады с Крыма. Самым действенным из них он назвал смену власти на Украине.

«Надо с людьми разговаривать, — объяснил Олейник. — И шаги в этом отношении делаются: так президент РФ Владимир Путин поздравляет с 9 мая не Зеленского или Порошенко (им этот праздник не нужен, они от него отказались!), а только лишь сам украинский народ. Также и с Пасхой: надо поздравлять православных Украины, а на нехристей у власти даже внимания не обращать! Надо разговаривать с народом — и искать людей, которые на это способны!».

россия украина крым жириновский днепр олейник
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