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Секс, деньги, двойная жизнь: как работает «лоббистская машина» ОАЭ в США
Федеральное агентство новостей  / 
Весь мир

Секс, деньги, двойная жизнь: как работает «лоббистская машина» ОАЭ в США

Власти Объединенных Арабских Эмиратов затратили на американских лоббистов более 130 млн долларов.

В Палате представителей США выразили обеспокоенность намерением Белого дома возобновить торговлю оружием с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Администрация президента Джо Байдена сообщила конгрессу о планах отказаться от эмбарго на продажу боевых самолетов эмиратам.

Эта «оружейная сделка» уже превратилась в политический сериал. За час до своего ухода с поста президента Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил продажу оружия ОАЭ на сумму более 23 млрд долларов. В поставку входили в том числе самолеты F-35, боевые дроны и прочее оборудование. Вступивший в должность главы Белого дома Байден объявил о замораживании военной торговли с Абу-Даби, однако впоследствии отказался от этого решения.

Вполне возможно, что перемена настроения Байдена была вызвана усилиями лоббистов Абу-Даби, которые активно работают с американским политическим истеблишментом. За последние десять лет, с 2010 по 2020 годы, власти ОАЭ направили на вашингтонское лобби 132 716 000 долларов. Кто работает на Абу-Даби в Штатах и на что были потрачены эти деньги — разбиралась Международная редакция ФАН.

Предпосылки к зарождению эмиратского лобби в США

До 2008 года у Абу-Даби не было полноценного лобби в Вашингтоне. Эмираты заключали контракты с американскими партнерами через финансовые и туристические учреждения Дубаи. Фактически деятельность ОАЭ за рубежом ограничивалась рекламой путешествий и заключением инвестиционных сделок.

Этот подход создавал проблему для продвижения интересов эмиратских властей. В 2006 году ОАЭ столкнулись с жестким противостоянием в американском парламенте. Тогда компания Dubai Ports World пыталась приобрести британскую судоходную фирму Penisular& Priental Steam Navigation Company, в числе активов которой шесть портов в Соединенных Штатах. Среди них — грузовые терминалы в Нью-Йорке и Нью-Джерси, а также в Филадельфии, Балтиморе, Майами, Новом Орлеане и Тампе.

Администрация тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего одобрила сделку, но против нее выступили несколько законодателей во главе с председателем Комитета по национальной безопасности Палаты представителей Питером Кингом.

Сенаторы потребовали пересмотреть решение о продаже портов, ссылаясь на риски, возникшие после терактов 11 сентября 2001 года, когда захваченные боевиками «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Манхэттене.

Американские парламентарии напомнили, что атака 11 сентября частично финансировалась средствами, проходившими через банки Объединенных Арабских Эмиратов, и пообещали добиться расторжения контракта с Абу-Даби.

«Я использую все свое влияние, чтобы замедлить сделку», — заявил Питер Кинг.

16 марта 2006 года в Палате представителей США состоялось голосование, в результате которого сделка была заблокирована. А еще через несколько месяцев стало известно, что Dubai Ports World позже продала портовые активы нью-йоркской компании AIG Global Investment Group.

Это была первая крупная политическая война, с которой столкнулись Объединенные Арабские Эмираты в Соединенных Штатах. Абу-Даби сделал выводы после проигрыша, и в 2008 году ОАЭ поменяли свою дипломатическую стратегию.

Команда «Альфа»

Архитектором новой тактики Абу-Даби стал назначенный 22 июня 2008 года на должность посла ОАЭ в США Юсеф аль-Утейба. За время своей деятельности он не раз попадал в скандалы, в том числе и на сексуальной почве. Впрочем, подмоченная репутация не помешала ему попасть в список «100 самых влиятельных людей 2020 года» по версии Time.

Секс и деньги: как посол ОАЭ стал влиятельнейшим политиком в Вашингтоне
Федеральное агентство новостей  / 

Свой политический вес Юсеф аль-Утейба сумел заработать в том числе благодаря плотной работе с ЦРУ и щедрому финансированию крупных аналитических центров в Вашингтоне. Подобная деятельность помогала эмиратскому послу находить нужные бизнес-знакомства. Вашингтонский истеблишмент знал его как доверенное лицо наследного принца Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна.

«Перед знакомством с ним мне рекомендовали этого парня, как одного из самых умных людей в ОАЭ и как человека, которому больше всего доверяет наследный принц Абу-Даби», — рассказал бывший сотрудник бушевской администрации Кристофер Харрисон.

В публичной среде американского посла ОАЭ знали как сторонника западного мышления, просвещенного и дальновидного человека. При этом закрытая от посторонних глаз часть жизни аль-Утейбы также оказалась «по-западному» свободной: дипломат щедро оплачивал не только торжества и званые ужины, но и гулянки в стриптиз-клубах с реками алкоголя и заказом проституток. Гостями подобных мероприятий становилось в основном окружение эмиратского дипломата, которое называло себя «командой Альфа».

Сутью стратегии Юсефа аль-Утейба стала вербовка талантливых людей и личностей, которые имеют свои ходы в кулуарах политического истеблишмента Соединенных Штатов. Эта вербовка происходила в том числе благодаря загулам с другими членами «Альфы».

«Солдаты» Юсефа аль-Утейбы

В интересах эмиратского посла работает целая плеяда лоббистов — людей, широко известных в узких кругах.

Хаджар аль-Авад

Уроженка Судана Хаджар аль-Авад начала карьеру лоббиста в 2008 году, когда стала помощницей посла ОАЭ в Соединенных Штатах. Американское гражданство она получила в 1996 году, вскоре после своего переезда.

Отучившись в Университете Джона Хопкинса, девушка получила сначала степень бакалавра в области международных отношений, а затем магистра в области международного развития и экономики. После завершения учебы аль-Авад устроилась в вашингтонский офис компании Chemonics International, которая занимается реализацией проектов в развивающихся странах в интересах Агентства США по международному развитию (USAID). 

После назначения Юсефа аль-Утейбы на должность посла ОАЭ Хаджар заняла должность ведущего специалиста в офисе эмиратского дипломата. Помимо своих основных обязанностей она занималась решением юридических вопросов в дипломатическом ведомстве.

Главной задачей Хаджар аль-Авад стали контакты с членами и сотрудниками Конгресса США. Она координировала сеть лоббистов, нанятых посольством Объединенных Арабских Эмиратов.

Проработав семь лет в офисе эмиратского посла, в начале 2015 года Хаджар аль-Авад основала собственную компанию Hagir Elawad & Associates, а в 2017-м уволилась из офиса аль-Утейбы и заключила предварительный контракт с посольством ОАЭ на оказание услуг политического лоббирования и координации встреч официальных лиц Абу-Даби с представителями американских властей. Спустя год этот контракт был продлен.

В числе задач, которые посольство ОАЭ ставило Хаджар, оказалось лоббирование нескольких крупных инициатив Абу-Даби. Среди них — продвижение выгодной Эмиратам интерпретации войны в Йемене и получение гарантии оружейных сделок с Соединенными Штатами.

По данным Минюста США, посольство ОАЭ за услуги по лоббированию выплатило компании Хаджар аль-Авад 2 524 000 долларов.

Ричард Минц

Нынешнего управляющего директора Harbour Group LLC Ричарда Минца посольство ОАЭ наняло в 2009 году. Несмотря на свою достаточно яркую лоббистскую карьеру, он нечасто появляется на публичных мероприятиях, а в Сети почти не встретить его фотографий.

Секс и деньги: как посол ОАЭ стал влиятельнейшим политиком в Вашингтоне
Федеральное агентство новостей  / 

Широкой общественности имя Минца стало известно после произошедшей в 2017 году хакерской атаки, жертвой которой стал Юсеф аль-Утейба. Выяснилось, что эмиратский посол консультировался с лоббистом и давал ему некоторые поручения.

Сейчас Минца называют человеком номер один в окружении посла и движущей силой эмиратского лобби. Он принимает активное участие в схеме взаимоотношений посольства ОАЭ с американскими исследовательскими центрами, средствами массовой информации, а также с высокопоставленными чиновниками.

Контрактные выплаты, которые осуществляло посольство Объединенных Арабских Эмиратов компании Ричарда Минца, составили 1 858 000 долларов.

Компания Akin Gump

Лоббистская компания Akin Gump Strauss Hauer & Feld была основана в 1945 году юристами Ричардом Гампом и Робертом Штраусом (позднее ставшим послом США в Советском Союзе, а после 1991 года еще и России). С самого ее основания одной из задач Akin Gump было заключение сделок с правительством Соединенных Штатов.

Сотрудничать с этой фирмой дипломатическое представительство Абу-Даби начало в августе 2007 года. Тогда посольство ОАЭ заключило контракт с Akin Gump на предоставление целого комплекса услуг, в числе которых было улучшение имиджа ОАЭ, обеспечение инвестиционных и коммерческих сделок с Соединенными Штатами, а также политическое лоббирование и формирование связей с конгрессменами и членами правительства.

После заключения контракта в Akin Gump была сформирована группа поддержки посольства ОАЭ, в которую в числе прочих вошли:

  • Дэниел Шпигель — бывший посол США в ООН в Женеве;
  • Виктор Фацио — экс-председатель Демократической фракции Палаты представителей;
  • Тоби Гатти — экс-помощник государственного секретаря США по разведке и исследованиям;
  • Смит Дэвис — бывший советник в Судебном комитете Палаты Представителей.

Эта команда была задействована в осуществлении коммерческих сделок ОАЭ с Соединенными Штатами. Кроме того, ее члены блокировали обвинения со стороны Вашингтона в существовании обмена оружием между Абу-Даби и Тегераном. Ликвидация нападок на эмираты заключалась в давлении на законопроекты, которые угрожают интересам ОАЭ.

К успешным проектам этой группы лоббистов относят давление на телеканал «Аль-Джазира», результатом которого стало распоряжение Минюста США о внесении канала в список иностранных агентов, и «ядерное соглашение», подписанное в 2009 году правительствами Эмиратов и Соединенных Штатов и завершившееся запуском атомной электростанции «Барака» 6 апреля 2021 года.

Сумма выплат, осуществленных посольством ОАЭ компании Akin Gump в период с 2011 по 2020 годы, составила 20 197 000 долларов.

Работа с исследовательскими институтами

Для усиления влияния ОАЭ в Соединенных Штатах Юсеф аль-Утейба не ограничивается контрактами с лоббистами. В последние годы дипломатическое представительство Абу-Даби включило в сферу лоббистской деятельности партнерство с исследовательскими центрами.

Эти институты играют важную роль в американской политике. Центры официально считаются независимыми, поэтому на их отчеты опираются чиновники правительства Соединенных Штатов, а также средства массовой информации.

Доверие к таким учреждениям было подорвано в 2014 году, когда газета The New York Times (NYT) представила результаты расследования, в котором рассказала, что «более дюжины известнейших вашингтонских исследовательских групп получили десятки миллионов долларов от иностранных представительств в последние годы, подталкивая американские власти к принятию решений, отражающих приоритеты стран-доноров».

«В этих сделках участвуют самые влиятельные мозговые центры Вашингтона, включая Брукингский институт, Центр стратегических и международных исследований и Атлантический совет. Каждый из них является крупным получателем зарубежных средств, готовит политические документы, проводит форумы и организует частные брифинги для высокопоставленных правительственных чиновников Соединенных Штатов, которые обычно согласуются с повестками дня иностранных правительств», — сообщила NYT.

Согласно результатам расследования, деньги поступают из стран Европы, Ближнего Востока и стран Азии. Ключевыми донорами стали нефтедобывающие страны, в числе которых и ОАЭ.

«Объединенные Арабские Эмираты — это главный партнер Центра стратегических и международных исследований, который негласно предоставил пожертвования в размере более 1 млн долларов, чтобы помочь построить новую блестящую штаб-квартиру центра из стекла и стали недалеко от Белого дома», — сообщили американские журналисты.

Помимо упомянутого исследовательского центра за последние десять лет посольство Эмиратов сконцентрировалось на сотрудничестве еще с пятью ключевыми институтами.

Фонд Хадсона

Этот исследовательский центр близок к неоконсервативному движению в Соединенных Штатах. Фонд Хадсона считается лоббистом Израиля и его деятельность во многом относится к табуированной теме принципов формирования внешней политики Вашингтона.

Вашингтонский институт политики Ближнего Востока

Учреждение регулярно отправляет своих исследователей в ОАЭ, его называют влиятельным мозговым центром, который отстаивает произраильскую политику. Институт является дочерней компанией Американо-израильского комитета по связям с общественностью.

Институт Ближнего Востока

Центр имеет филиал в Абу-Даби и власти ОАЭ контактируют с его представителями на постоянной основе. В период с 2016 по 2017 годы он получил от Абу-Даби по меньшей мере 20 млн долларов в виде финансовых пожертвований.

Центр американского прогресса

Хакерская атака на электронную почту Юсефа аль-Утейбы показала его связь с одним из ведущих научных сотрудников Центра американского прогресса Брайаном Катулисом. Известно, что данный исследовательский институт имеет тесные связи с Демократической партией США.

Американский институт предпринимательства

Это ведомство называет своими задачами «защиту человеческого достоинства, расширение человеческого потенциала и построение свободного и безопасного мира». Институт регулярно отправляет своих сотрудников в Объединенные Арабские Эмираты.

Отбились ли затраты

За последние десятилетия ОАЭ подписали множество оборонных соглашений с Соединенными Штатами — Абу-Даби входит в число крупнейших покупателей американского оружия. Немалую роль в этом сыграли ключевые игроки эмиратского лобби, сумевшие наладить целую сеть по продвижению интересов ближневосточного государства в США.

Нынешний уровень влияния лоббистов на взаимоотношения двух стран таков, что в 2015 году они сумели убедить бывшего министра обороны США Леона Панетту опубликовать в Los Angeles Times статью о необходимости вооружить союзников в Персидском заливе (в их числе, конечно, упомянуты ОАЭ), чтобы добиться баланса сил в регионе.

Последний контракт на продажу самолетов F-35, на который в конечном итоге согласился Джо Байден, также стал результатом усилий проплаченных посольством ОАЭ специалистов. Очевидно, что этим экспертам по связям с вашингтонским истеблишментом удалось на деньги Абу-Даби наладить весьма успешную схему по продвижению интересов заказчика, которая пока не думает прекращать свою работу.

сша оаэ лобби
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