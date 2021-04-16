Сын телеведущей Ирады Зейналовой женился

Москва, 16 апреля. Телеведущая Ирада Зейналова обрадовала поклонников новым снимком в Instagram из Кутузовского ЗАГСа Москвы, где ее сын Тимур Самолетов связал себя узами брака.

На фото журналистки видно, что пара отказалась от традиционного масштабного торжества. На кадрах присутствуют только близкие родственники молодой семьи. Среди них и известная телеведущая Светлана Зейналова — тетя жениха.

Для торжества сын звезды выбрал классический костюм черного цвета и бабочку, а невеста предпочла простой бежевый наряд с пайетками. Под публикацией отметились поклонники и близкие семьи, поздравив молодых с самым главным и трепетным днем в их жизни.

«Молодые прекрасны! Все скромно и достойно. Поздравляю с любовью!»; «Совет да любовь! Ну и с новым званием свекрови!»; «Трогательные! Юные! Красивущие жених и невеста!.. Счастья!!!» — пожелали подписчики в Сети.

Коллеги Зейналовой Екатерина Вуличенко и Тимур Соловьев тоже не поскупились на публичные поздравления. Многие заметили, что телеведущая станет отличной свекровью для избранницы Самолетова. Тимур родился в браке с журналистом Алексеем Самолетовым. С Ирадой Зейналовойони прожили вместе 20 лет, после чего приняли решение расстаться.

Это не первая новость о звездной свадьбе в этом месяце. Недавно поклонников удивило известие о бракосочетании блогера Амирана Сардарова, который долгое время жаловался на отсутствие спутницы жизни.