Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 22:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:13
Происшествия
Петербургская школьница впала в кому после отравления метадоном
22:05
Политика
Экс-депутат Рады Олейник оценил идею Жириновского перекрыть русло Днепра
22:00
Политика
Зеленскому посоветовали встретиться с «желтыми жилетами» во Франции
21:49
Политика
«Олигарх, пчеловод, кондитер и комик»: депутат Украины выдал смешной анекдот о Зеленском
21:48
Весь мир
Альпаки могут подарить человечеству защиту от коронавируса
21:46
Общество
Россиянин Андрей Рублев впервые в карьере обыграл испанца Рафаэля Надаля
21:41
Общество
Калининградский борец стал бронзовым призером первенства России с травмой пальца
21:41
Весь мир
Куба осталась без присмотра, Рауль Кастро ушел в отставку
21:35
Политика
Рауль Кастро покидает пост главы коммунистической партии Кубы
21:30
Общество
Доктор Комаровский назвал благоприятные условия для зачатия детей
21:13
Шоу-бизнес
Сын телеведущей Ирады Зейналовой женился
21:09
Армия
В Forbes объяснили невозможность обновить ВВС Украины с помощью американских F-15
21:09
Общество
Зерно с вредителями: на тульской птицефабрике выявлены значительные нарушения
21:08
Шоу-бизнес
Алана Мамаева заявила, что готова встречаться с «обычным козлом»
21:07
Политика
Эксперт рассказал, зачем американский RC-135 направлялся к Камчатке
21:07
Шоу-бизнес
Полураздетая Кристина Асмус возмутила подписчиков снимком в рваных джинсах
21:05
Шоу-бизнес
Киркоров не поздравил Пугачеву с днем рождения после слухов о ссоре
21:05
Политика
Осло и Вашингтон договорились о строительстве военных баз в Норвегии для слежки за Россией
21:05
Весь мир
Трансфер власти в Мали: от переворота к избранному правительству
21:03
Общество
Принц Уильям публично смутил Кейт Миддлтон во время визита в Австралию
Все новости
В Forbes объяснили невозможность обновить ВВС Украины с помощью американских F-15
wikipedia.org  /  U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Tony R. Tolley / public domain
Армия

В Forbes объяснили невозможность обновить ВВС Украины с помощью американских F-15

Перевооружение ВВС Украины с помощью американских F-15 обойдется слишком дорого, но есть более дешевый способ защитить свое воздушное пространство.

Вашингтон, 16 апреля. Перевооружение ВВС Украины с помощью американских F-15 обойдется слишком дорого, но есть более дешевый способ защитить свое воздушное пространство.

Военный эксперт журнала Forbes Дэвид Акс провел анализ состояния ВВС Украины. Он напомнил, что Украина не покупала новых боевых самолетов с 1991 году. Получив после развала СССР неплохой авиапарк, украинские военные быстро продали то, что имело большой спрос на рынке, а остальное частью законсервировали, частью списали.

В настоящее время в ВВС Украины числится 125 самолетов — и все они заведом старше 30 лет. Очевидно, что давно пришло время заменить эти самолеты. Эксперт Foreign Policy Research Institute Стивен Бланк предложил купить подержанные американские F-15, но Дэвид Акс считает эту идею ошибочной.

Дело в том, что для перехода на американские самолеты придется заменить всю существующую инфраструктуру ВВС Украины и переобучить не только летчиков, но и весь персонал снизу доверху. Кроме того, самолеты придется модернизировать, а их поставки затянутся на годы. Эксперт Forbes убежден, что воплощение предложения Стивена Бланка может потребовать нескольких десятилетий и истощения украинского бюджета.

Вместо этого Дэвид Акс предложил использовать тот же подход, который применяется к ВМС Украины, превращаемые в систему прибрежной обороны с интеграцией наземных противокорабельных комплексов и многоуровневой сенсорной сетью. То же самое следует сделать и с украинскими ВВС, т.е. делать ставку не на классическую авиацию, а на беспилотники, дроны-камикадзе и комплексы РЭБ.

Главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов ранее назвал несбыточными планы Киева по закупке F-15. Хисамов уверен, что для этого не хватит бюджета страны, а США не помогут.

forbes f-15 ввс украины
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Армия / В Forbes объяснили невозможность обновить ВВС Украины с помощью американских F-15
Рейтинг@Mail.ru