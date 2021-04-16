В Forbes объяснили невозможность обновить ВВС Украины с помощью американских F-15

Вашингтон, 16 апреля. Перевооружение ВВС Украины с помощью американских F-15 обойдется слишком дорого, но есть более дешевый способ защитить свое воздушное пространство.

Военный эксперт журнала Forbes Дэвид Акс провел анализ состояния ВВС Украины. Он напомнил, что Украина не покупала новых боевых самолетов с 1991 году. Получив после развала СССР неплохой авиапарк, украинские военные быстро продали то, что имело большой спрос на рынке, а остальное частью законсервировали, частью списали.

В настоящее время в ВВС Украины числится 125 самолетов — и все они заведом старше 30 лет. Очевидно, что давно пришло время заменить эти самолеты. Эксперт Foreign Policy Research Institute Стивен Бланк предложил купить подержанные американские F-15, но Дэвид Акс считает эту идею ошибочной.

Дело в том, что для перехода на американские самолеты придется заменить всю существующую инфраструктуру ВВС Украины и переобучить не только летчиков, но и весь персонал снизу доверху. Кроме того, самолеты придется модернизировать, а их поставки затянутся на годы. Эксперт Forbes убежден, что воплощение предложения Стивена Бланка может потребовать нескольких десятилетий и истощения украинского бюджета.

Вместо этого Дэвид Акс предложил использовать тот же подход, который применяется к ВМС Украины, превращаемые в систему прибрежной обороны с интеграцией наземных противокорабельных комплексов и многоуровневой сенсорной сетью. То же самое следует сделать и с украинскими ВВС, т.е. делать ставку не на классическую авиацию, а на беспилотники, дроны-камикадзе и комплексы РЭБ.

Главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов ранее назвал несбыточными планы Киева по закупке F-15. Хисамов уверен, что для этого не хватит бюджета страны, а США не помогут.