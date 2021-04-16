Алана Мамаева заявила, что готова встречаться с «обычным козлом»

Москва, 16 апреля. Модель и жена футболиста Павла Мамаева Алана пообщалась с подписчиками в Instagram и рассказала, с какими мужчинами готова встречаться в будущем.

В марте этого года футболист снова оказался в эпицентре громкого скандала. Его заподозрили в измене с испанской моделью Ирен Гарсиа Морено. Прежде Мамаева уже прощала неверность супруга, хотя о его похождениях знала вся страна. В этот раз модель уверенно заявила, что не собирается больше жить в браке со спортсменом и подает на развод.

На странице Мамаевой в Instagram теперь часто появляются размышления о жизни, в частности касательно романтических отношений. Судя по публикациям, модель разочаровалась в мужчинах и больше не доверяет им. На вопрос пользователя в Stories, какого мужчину она рассматривает для себя в будущем, модель ответила лаконично.

«Обычного козла», — написала она.

instagram.com / @alana_mamaeva

Мамаева ранее ответила на заявления телеведущего Андрея Малахова, который считает, что произошедшее в семье футболиста не более чем пиар. Модель посмеялась над словами журналиста, обратив внимание, что ему точно не следует высказываться подобным образом, так как он сделал карьеру на скандалах.