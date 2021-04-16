Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 22:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:13
Происшествия
Петербургская школьница впала в кому после отравления метадоном
22:05
Политика
Экс-депутат Рады Олейник оценил идею Жириновского перекрыть русло Днепра
22:00
Политика
Зеленскому посоветовали встретиться с «желтыми жилетами» во Франции
21:49
Политика
«Олигарх, пчеловод, кондитер и комик»: депутат Украины выдал смешной анекдот о Зеленском
21:48
Весь мир
Альпаки могут подарить человечеству защиту от коронавируса
21:46
Общество
Россиянин Андрей Рублев впервые в карьере обыграл испанца Рафаэля Надаля
21:41
Общество
Калининградский борец стал бронзовым призером первенства России с травмой пальца
21:41
Весь мир
Куба осталась без присмотра, Рауль Кастро ушел в отставку
21:35
Политика
Рауль Кастро покидает пост главы коммунистической партии Кубы
21:30
Общество
Доктор Комаровский назвал благоприятные условия для зачатия детей
21:13
Шоу-бизнес
Сын телеведущей Ирады Зейналовой женился
21:09
Армия
В Forbes объяснили невозможность обновить ВВС Украины с помощью американских F-15
21:09
Общество
Зерно с вредителями: на тульской птицефабрике выявлены значительные нарушения
21:08
Шоу-бизнес
Алана Мамаева заявила, что готова встречаться с «обычным козлом»
21:07
Политика
Эксперт рассказал, зачем американский RC-135 направлялся к Камчатке
21:07
Шоу-бизнес
Полураздетая Кристина Асмус возмутила подписчиков снимком в рваных джинсах
21:05
Шоу-бизнес
Киркоров не поздравил Пугачеву с днем рождения после слухов о ссоре
21:05
Политика
Осло и Вашингтон договорились о строительстве военных баз в Норвегии для слежки за Россией
21:05
Весь мир
Трансфер власти в Мали: от переворота к избранному правительству
21:03
Общество
Принц Уильям публично смутил Кейт Миддлтон во время визита в Австралию
Все новости
Полураздетая Кристина Асмус возмутила подписчиков снимком в рваных джинсах
Pr Scr instagram.com  /  @asmuskristina
Шоу-бизнес

Полураздетая Кристина Асмус возмутила подписчиков снимком в рваных джинсах

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус опубликовала смелый снимок, спровоцировавший критику со стороны подписчиков.

Москва, 16 апреля. Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус опубликовала смелый снимок, спровоцировавший критику со стороны подписчиков.

Пикантная фотография появилась на странице актрисы в Instagram. На снимке полураздетая знаменитость позирует в рваных джинсах, сидя на полу у стены. Светлые волосы звезды собраны на фото в пучок, а губы накрашены ярко-алой помадой.

«Это я смотрю в ваше светлое будущее», — подписала кадр Асмус.

Поклонников артистки возмутило смелое фото. Подписчики напомнили Асмус о ее разводе с юмористом Гариком Харламовым, а также раскритиковали рваные джинсы.

«Развелась, теперь все можно, да?!»;

«Кто порвал штаны?»;

«После Харламова совсем одинокая стала?»;

«Кто тебя так ободрал?» — написали в комментариях.

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, в браке у пары родилась дочь Анастасия. О расставании звездные супруги объявили почти год назад. О личной жизни актрисы после развода с юмористом практически ничего не известно.

Звезда «Интернов» отметила 33-й день рождения 14 апреля. После праздника она обратилась к поклонникам под фото в кожаной куртке и бикини.

актриса звезды асмус
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Полураздетая Кристина Асмус возмутила подписчиков снимком в рваных джинсах
Рейтинг@Mail.ru