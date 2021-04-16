Полураздетая Кристина Асмус возмутила подписчиков снимком в рваных джинсах

Москва, 16 апреля. Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус опубликовала смелый снимок, спровоцировавший критику со стороны подписчиков.

Пикантная фотография появилась на странице актрисы в Instagram. На снимке полураздетая знаменитость позирует в рваных джинсах, сидя на полу у стены. Светлые волосы звезды собраны на фото в пучок, а губы накрашены ярко-алой помадой.

«Это я смотрю в ваше светлое будущее», — подписала кадр Асмус.

Поклонников артистки возмутило смелое фото. Подписчики напомнили Асмус о ее разводе с юмористом Гариком Харламовым, а также раскритиковали рваные джинсы.

«Развелась, теперь все можно, да?!»; «Кто порвал штаны?»; «После Харламова совсем одинокая стала?»; «Кто тебя так ободрал?» — написали в комментариях.

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, в браке у пары родилась дочь Анастасия. О расставании звездные супруги объявили почти год назад. О личной жизни актрисы после развода с юмористом практически ничего не известно.

Звезда «Интернов» отметила 33-й день рождения 14 апреля. После праздника она обратилась к поклонникам под фото в кожаной куртке и бикини.