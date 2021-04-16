Киркоров не поздравил Пугачеву с днем рождения после слухов о ссоре

Москва, 16 апреля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева 15 апреля отметила свой 72-й день рождения. Российские звезды поздравили артистку в Сети, но от Киркорова поздравления не поступило.

После развода король эстрады Филипп Киркоров и звездная певица Пугачева смогли сохранить добрые отношения. Долгие годы они ходили друг к другу в гости и поздравляли с праздниками, однако в последнее время в прессе стали появляться слухи о ссоре селебрити.

Внимательные поклонники стали пристальнее следить за блогами звезд, все чаще убеждаясь, что отношения Пугачевой и Киркорова охладели. Так, 15 апреля Примадонна отметила день рождения, с которым ее поздравил весь российский шоу-бизнес. Однако публичного обращения с теплыми словами от экс-супруга в Сети так и не появилось.

Комментаторы в Instagram предполагают, что звезды поругались из-за разных политических взглядов, однако официально ни певица, ни сам Киркоров не комментировали конфликт.

Пугачева за годы обзавелась собственными традициями на день рождения. Она привыкла начинать утро с поедания «вредных», но вкусных пирожков, о чем рассказал поклонникам ее супруг Максим Галкин.