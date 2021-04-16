Осло и Вашингтон договорились о строительстве военных баз в Норвегии для слежки за Россией

Осло, 16 апреля. США хотят построить на севере Норвегии военную инфраструктуру, которая поможет им следить за Россией, заявил норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен.

По его словам, Осло и Вашингтон уже подписали соответствующее соглашение. Он отметил, что «растущая активность подлодок ВМФ России требует больших возможностей по наблюдению за ними».

По имеющимся данным, американские военные будут использовать территорию совместных военных нужд. Это три аэропорта и станция ВМС на севере страны. Пентагон намерен построить ангар для патрульных противолодочных самолетов, а также оборудовать военную базу Рамсунд системой подачи топлива.

Бакке-Йенсен заявил, что соглашение «усилит возможности США и НАТО защитить Норвегию», а также «расширит уже существующее норвежско-американское сотрудничество».

Ранее сообщалось, что Норвегия планирует обновить свой парк подводных лодок для противостояния с Россией. Примечательно, что антироссийская политика уже давно стала основным курсом норвежского правительства.