Принц Уильям публично смутил Кейт Миддлтон во время визита в Австралию

Лондон, 16 апреля. Ведущие подкаста о королевской семье Роберта Фиорито и Рэйчел Боуи вспомнили, как принц Уильям смутил Кейт Миддлтон перед австралийскими репортерами во время их поездки.
Заграничное турне герцогов Кембриджских в 2014 году было приурочено к памяти принцессы Дианы. Они посетили национальный парк Айерс-Рок, в котором располагается знаменитая священная гора аборигенов. Ученые считают, что ей уже 550 млн лет. На ее фоне свое совместное фото когда-то сделали принцесса Диана и принц Чарльз.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили повторить знаменитый снимок и стали на фоне древнего образования. Однако они не поднимались на гору, как это сделали родители герцога.
«Они просто позировали для фотографий, а не поднимались на гору, как Чарльз и Диана. Уильям сказал Кейт: «Так о чем же нам говорить?» Это то, что услышали репортеры. Это была 90-секундная фотосессия, но именно это он и сказал Кейт. Это действительно был очень неловкий момент», — заявили в диалоге Роберта и Рэйчел.
Застигнутая врасплох герцогиня Кембриджская Кэтрин начала смущенно улыбаться. Журналисты вспоминают, что она даже покраснела от неловкости.
Ранее стало известно, что во время траурной процессии 17 апреля принц Уильям и его брат Гарри будут идти порознь. Так приказала королева Елизавета II, что лишь подтвердило слухи о разладе в отношениях между братьями. Меган Маркл на церемонии присутствовать не будет, сообщает сайт 360tv.ru.