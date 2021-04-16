Принц Уильям публично смутил Кейт Миддлтон во время визита в Австралию

Лондон, 16 апреля. Ведущие подкаста о королевской семье Роберта Фиорито и Рэйчел Боуи вспомнили, как принц Уильям смутил Кейт Миддлтон перед австралийскими репортерами во время их поездки.

Заграничное турне герцогов Кембриджских в 2014 году было приурочено к памяти принцессы Дианы. Они посетили национальный парк Айерс-Рок, в котором располагается знаменитая священная гора аборигенов. Ученые считают, что ей уже 550 млн лет. На ее фоне свое совместное фото когда-то сделали принцесса Диана и принц Чарльз.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили повторить знаменитый снимок и стали на фоне древнего образования. Однако они не поднимались на гору, как это сделали родители герцога.