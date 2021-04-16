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Долгий простой оставил ВМС Польши без единственной подлодки
TACC  /  Лузик Андрей
Армия

Долгий простой оставил ВМС Польши без единственной подлодки

Единственная подводная лодка, имеющаяся у польской армии, была признана непригодной для несения боевой службы, передает портал trojmiasto.

Варшава, 16 апреля. Единственная подводная лодка, имеющаяся у польской армии, была признана непригодной для несения боевой службы, передает портал trojmiasto.

Сообщается, что ввиду долгого простоя больше невозможна загрузка всех шести торпед в соответствующий аппарат. Вследствие этого командование военно-морского порта в Гдыне сообщило о тендере на калибровку торпедных аппаратов.

Также стало известно о том, что субмарина Orzeł больше не может регулировать центровку внешнего заряжающего устройства и присутствует неисправность блока управления вооружением.

На польском портале указали, что, согласно неофициальным разговорам ВМС Польши, эскадрилья субмарин страны остается существовать лишь на словах.

Ранее стало известно, что в Польше рассчитывают на поддержку НАТО в случае атаки извне.

польша подлодки ВМС Польши Orzeł
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