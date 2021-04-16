В США объяснили, почему самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus не сможет далеко летать

Вашингтон, 16 апреля. Компания Boeing потратила 9,5 млрд долларов за первые три месяца 2021 года на разработку самолета-заправщика КС-46A Pegasus, но до сих пор не решила проблему с туалетом.

Предназначенный для дальних полетов самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus должен быть оборудован санузлом. Для таких целей в ВВС США используется мобильный блок из туалета и раковины, но при его установке на КС-46 возникла неожиданная критическая проблема. О ней рассказала военный репортер издания Defense News Валери Инсинна, перевод статьи которой предлагает Федеральное агентство новостей.

Как сообщил источник в ВВС США, проблема возникла из-за того, что погрузочные пандусы и сам грузовой отсек у этого самолета-заправщика оказались хуже, чем у военно-транспортных самолетов С-17 Globemaster III и С-130 Hercules. Чтобы поместить в КС-46A Pegasus стандартный сантехнический блок, его нужно повернуть на 90 градусов, но при такой ориентации противоразливной клапан туалета не работает должным образом. Из-за этого при наборе высоты или снижении содержимое туалета выливается на пол кабины.

Считать виновником разработчика самолета нельзя, поскольку в 2011 году, когда Пентагон утверждал проект, «Боингу» было разрешено использовать более узкие погрузочные пандусы и грузовой отсек. Для исправления проблемы нужно изобретать новый клапан для туалета, но до сих пор к этим работам даже не приступили. В итоге новый самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus, первый полет которого состоялся в 2015 году, может быть использован лишь в ограниченном числе миссий с непродолжительным полетом.

С самолетами ВВС США случаются и более серьезные проблемы. Шасси военно-транспортного самолет С-17 Globemaster III загорелись при посадке на аэродроме военно-воздушной базы Чарльстон в Южной Каролине. Как сообщили СМИ, огонь перекинулся на сам самолет, к которому немедленно приехали пожарные машины. Никто в этом инциденте не пострадал, но шасси и корпус самолета получили серьезные повреждения.