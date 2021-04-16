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Стало известно о 25-летнем романе Алексея Булдакова и молодой любовницы
kino-teatr.ru  /  Наталья1982
Шоу-бизнес

Стало известно о 25-летнем романе Алексея Булдакова и молодой любовницы

Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Алексей Булдаков 25 лет встречался с молодой любовницей Татьяной Смолиной.

Санкт-Петербург, 16 апреля. Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Алексей Булдаков 25 лет встречался с молодой любовницей Татьяной Смолиной.

Актер скончался два года назад в Монголии из-за оторвавшегося тромба, ему было 68 лет. Только сейчас Смолина решилась публично рассказать о романе с артистом.

«Он меня просил, чтобы я некоторое время после его смерти ничего и никому не рассказывала, вот я и выполнила свое обещание», — пояснила женщина.

С Булдаковым его любовница познакомилась абсолютно случайно — они с подругой шли по набережной в Петербурге и попали под дождь, поэтому стали ловить машину. Остановился автомобиль, в котором актер ехал с другом. Затем компания отправилась пить чай, и случайное знакомство постепенно переросло в романтическую связь.

Федеральное агентство новостей  / Александр Окунев

У артиста была жена Людмила, с которой они сыграли свадьбу в 1993 году. На момент знакомства с Булдаковым его любовница тоже состояла в браке. По словам Смолиной, однажды они с артистом все же чуть не поженились.

«Будучи здесь на съемках, Алексей нанял тройку лошадей, усадил меня в шикарные сани, и мы рванули по Английской набережной к нашему ЗАГСу. Он хотел оформить наши разводы и тут же расписаться. Ему бы оформили все в кратчайший срок, популярность зашкаливала, уговаривать он умел», — рассказала любовница актера «Собеседнику».

Однако затем раздался некий звонок, из-за которого пара отложила планы. В результате свадьба так и не состоялась, а Булдаков прожил с Людмилой до самой смерти. Смолина утверждает, что актер уговаривал ее родить ему сына, но детей у артиста и его любовницы так и не появилось.

Актер театра и кино Виктор Бычков в комментарии ФАН рассказывал, чего боялся Алексей Булдаков. Коллега охарактеризовал покойного артиста как хорошего человека и замечательного профессионала.

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