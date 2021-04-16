Назван топ-5 богатейших чиновников в России

Москва, 16 апреля. Суммарный заработок пяти богатейших чиновников Правительства РФ по итогам 2020 года составляет чуть более 1,5 млрд рублей, что равно двум третьим частям дохода всех членов кабмина.

Данные о доходах, расходах и имуществе членов кабмина за прошлый год представлены на сайте Правительства РФ. В общем доход премьер-министра, вице-премьеров и министров (всего 32 человека) составил 2,285 млрд рублей.

Возглавил список богатейших российских чиновников глава Минпромторга Денис Мантуров, чей заработок в 2020 году равняется 740,4 млн рублей (в 2019 году — 586 млн рублей). Вторую строчку занял новый человек в кабмине, министр транспорта Виталий Савельев — 359,4 млн рублей. На третьей позиции также оказался новичок — министр энергетики Николай Шульгинов, его заработок составил 201,7 млн рублей.

Кроме того, в список богатейших членов правительства вошел вице-премьер Дмитрий Чернышенко, хотя его доходы сократились до 142,7 млн рублей. Замыкает пятерку глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев с уровнем доходов в размере почти 133,1 млн рублей.

На сайте Кремля также была опубликована декларация президента России Владимира Путина о заработке за 2020 год.