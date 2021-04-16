Более 70 самолетов ВКС РФ приняли участие в шестой тренировке парада Победы в Алабине

Москва, 16 апреля. ВКС России провели шестую тренировку авиационной части военного парада в Алабине, в которой приняли участие более 70 самолетов.

Новичком на параде в честь Дня Победы в 2021 году станет стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации. Сопровождать его будет звено истребителей Су-35С Центра показа авиационной техники. Также впервые в этом году участие в военном шествии примут три тяжелых транспортных вертолета Ми-26. Следом за ними будут лететь транспортно-боевые вертолеты Ми-8, ударные Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н.

Кроме этого, в составе парадного авиационного строя задействованы ракетоносцы Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, Ил-76, бомбардировщики Су-34 и Су-24М.

Завершат колонну МиГ-31К, Су-57, а также три группы самолетов «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» в составе групп «Русские Витязи» и «Стрижи» на МиГ-29. Шесть штурмовиков Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.

Высота, на которой будут пролетать самолеты, составит от 180 до 550 метров.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прошла первая репетиция парада Победы с участием боевой авиации ЗВО РФ.