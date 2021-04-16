Украинские патриоты напали на академию в Харькове, поддержавшую РФ и Донбасс

Харьков, 16 апреля. Украинские радикалы устроили акцию возле Харьковской госакадемии культуры (ХГАК) после высказывания доцента Натальи Семейкиной о русскоязычных жителях Донбасса.

Наталья Семейкина заявила, что президент РФ Владимир Путин защищает русскоязычных граждан, которые проживают в Донбассе. Это высказывание возмутило не только руководство ХГАК, но и украинских «патриотов», пишет издание «Украина.ру».

Неонацисты устроили акцию возле госакадемии и повесили у входа баннер с надписью: «Вата в голове? Нет места на кафедре!». Митинг они назвали «предупредительным» и потребовали отстранить от работы Семейкину. Также они призвали студентов образовательного учреждения устроить бойкот.

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«Или если она действительно имеет такую ​​точку зрения и такие убеждения, то ей, конечно, не место в качестве преподавателя, как украинского педагога», — сказал он.

В Харьковской госакадемии культуры сообщили, что поведение Семейкиной недопустимо и это полностью «дискредитирует» ее как преподавателя. Доцент смогла попросту «не думать о последствиях своих высказываний», отметил первый проректор академии Юрий Лошков.

Наталья Семейкина не комментировала свои высказывания и отключила телефон, добавил Лошков. Он отметил, что этим вопросом занялась Служба безопасности Украины, но правовой оценки пока нет.

Ранее генерал-лейтенант Михаил Забродский сообщил, что солдаты ВСУ пойдут в наступление на Донбасс лишь при условии общенациональной поддержки.