Украинские патриоты напали на академию в Харькове, поддержавшую РФ и Донбасс

Харьков, 16 апреля. Украинские радикалы устроили акцию возле Харьковской госакадемии культуры (ХГАК) после высказывания доцента Натальи Семейкиной о русскоязычных жителях Донбасса.
Наталья Семейкина заявила, что президент РФ Владимир Путин защищает русскоязычных граждан, которые проживают в Донбассе. Это высказывание возмутило не только руководство ХГАК, но и украинских «патриотов», пишет издание «Украина.ру».
Неонацисты устроили акцию возле госакадемии и повесили у входа баннер с надписью: «Вата в голове? Нет места на кафедре!». Митинг они назвали «предупредительным» и потребовали отстранить от работы Семейкину. Также они призвали студентов образовательного учреждения устроить бойкот.
«Или если она действительно имеет такую точку зрения и такие убеждения, то ей, конечно, не место в качестве преподавателя, как украинского педагога», — сказал он.
Наталья Семейкина не комментировала свои высказывания и отключила телефон, добавил Лошков. Он отметил, что этим вопросом занялась Служба безопасности Украины, но правовой оценки пока нет.
Ранее генерал-лейтенант Михаил Забродский сообщил, что солдаты ВСУ пойдут в наступление на Донбасс лишь при условии общенациональной поддержки.