Зерно с вредителями: на тульской птицефабрике выявлены значительные нарушения

Тула, 16 апреля. Проверку специалистами Россельхознадзора не прошла птицефабрика «Тульская». Виной тому нарушения технического регламента о безопасности зерна.

В ходе проверки был обнаружен ячмень, зараженный вредителями. А именно долгоносиком, точильником и мукоедом. Кроме того, здесь в пищевых целях использовались семена рапса весом более 600 тонн. При этом к ним не прилагалось никаких сопроводительных документов. Не было информации о том, какого года урожай, и об его назначении. Также отсутствовали сведения декларации о соответствии этой партии.

За эти нарушения должностные лица птицефабрики получили штраф в размере более 120 тысяча рублей.