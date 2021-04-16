ПФР рассказал об изменениях в порядке начисления пенсии некоторым россиянам

Москва, 16 апреля. Пенсионный фонд Российской Федерации изменил порядок начисления пенсионных выплат для некоторых граждан страны.

ПФР принял решение продлить электронный порядок подтверждения данных о потере кормильца для российских студентов. Теперь для получения страховых выплат им будет необходимо удаленно ответить сотрудникам фонда на ряд вопросов.

«При достижении 18-летнего возраста выплата пенсии по случаю потери кормильца продолжается только на основании справки из образовательного учреждения об очной форме обучения», — сообщили в новосибирском отделении ПФР.

Однако с учетом коронавирусной пандемии продление этой выплаты организовано фондом без личного посещения отделения гражданином. Работники организации для своевременного продления начислений заранее должны уточнить необходимую информацию по телефону либо с помощью электронной почты.

Иностранные студенты из шести стран могут вернуться в Россию, чтобы продолжить свое обучение. К эпидемиологически благополучным государствам относятся Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка.