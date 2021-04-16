В Ейске завершила обучение очередная группа специалистов для морской авиации ВМФ России

Краснодар, 16 апреля. Курсанты учебного батальона завершили цикл подготовки в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что назначенная приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Никола Евменова экзаменационная комиссия оценила уровень знаний и навыков, полученных курсантами учебного батальона в ходе трехмесячной программы обучения.

Подчеркивается, что более 90 курсантов освоили учебный материал в соответствии с планом подготовки младших авиационных специалистов для соединений морской авиации по четырем военно-учетным специальностям, связанных с применением наземных средств обслуживания авиационной техники и средств поиска и поражения подводных лодок.

После сдачи контрольных экзаменов военнослужащие направлены в части морской авиации флотов ВМФ России для дальнейшего прохождения службы.

Ранее сообщалось, что высшие учебные заведения РФ по подготовке будущих офицеров примут на обучение более 12 тысяч студентов в 2021 году.