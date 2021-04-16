Победителем международного конкурса World Press Photo стал фотограф из Якутии

Якутск, 16 апреля. Первое место в международном конкурсе World Press Photo взял фотограф из Якутии Алексей Васильев. Он победил с серией работ «Сахавуд» на тему кинематографа в регионе.

Фотограф стал победителем в категории «Проблемы современности». Его работы посвящены якутскому кинематографу, рассказали в пресс-службе Республики Саха. «Сахавуд» является неофициальным названием, которое закрепилось за киностудией в Якутии.

Территория региона находится на третьем месте в рейтинге по количеству отснятых кинокартин в России. Первое и второе места остаются за Москвой и Санкт-Петербургом. Снимки Васильева показывают процесс производства кино и рассказывают о работе создателей якутских картин. Победитель отметил, что добиться успехов можно не покидая родной край. Изначально он делился своими работами в Instagram.

До этого сообщалось, что в Краснодаре прошел полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства». Защитить свой проект приехали даже участники из Сибири и Дальнего Востока.