Бразильские ученые нашли растение для эффективной борьбы с коронавирусом

Бразилиа, 16 апреля. Природный алкалоид, найденный бразильскими учеными в одном из растений, оказался эффективным и безопасным средством для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Специалисты из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти совместно с коллегами из Федерального университета Минас-Жерайса проанализировали научные публикации, посвященные противовирусному действию куркумина. Это вещество содержится в корне куркумы, растения, которое относится к семейству имбирных.

Природный алкалоид оказался эффективен в подавлении вирусных ферментов. Кроме того, куркумин способен модулировать воспалительные процессы, которые провоцируются в организме инфекцией.

Индийские ученые тем временем предложили бороться с коронавирусом при помощи лакрицы. В составе этого продукта исследователи обнаружили вещество, которое помогает уменьшить воспаления при COVID-19.