Ангарская вспомнила о травле в 16 лет из-за веса

Москва, 16 апреля. Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о насмешках в подростковые годы от сверстников за ее лишний вес и внешность.

В эфире шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым комедиантка призналась, что с детства страдала от буллинга и насмешек. Ее крупное телосложение, высокий рост и лишний вес часто оказывались предметом шуток в школе. Она вспомнила историю, как однажды в 16 лет ее пригласили на концерт для призывников спеть песню и затравили прямо на сцене.

«Я вышла петь «Любовь, похожая на сон» [Аллы] Пугачевой. На мне был черный балахон, который мама украсила серебряными нитями. И как только я взяла микрофон, люди из зала начали кричать: «Фу! Уходи! Бе!» Но я не ушла», — рассказала Корчевникову звезда.

Тогда еще маленькая Ангарская нашла в себе силы подавить обиду и исполнить хит Пугачевой. После выступления она уходила за кулисы под дикий рев аплодисментов и крики «Браво!». В тот момент артистка подумала, что красивым людям живется намного легче.

В студии передачи звезда также рассказала о тяжелом разводе с первым мужем иорданцем, который после свадьбы превратился в тирана и не давал актрисе нормально работать и заниматься творчесвотвом.