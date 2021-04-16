Собаки способны определять коронавирусную инфекцию с точностью до 96%

Вашингтон, 16 апреля. Собаки оказались способны выявлять коронавирус с точностью до 96% по запаху, выяснили американские ученые из Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета.

В эксперименте приняли участие девять собак. Сначала их научили распознавать специальный реагент, после чего животные тренировались отличать запах мочи здоровых людей от мочи заразившихся COVID-19.

После трех недель собаки уже отличали анализы инфицированных со средней точностью в 96%. Это говорит о том, что моча и слюна пациентов с коронавирусом имеют специфический запах, подчеркнули специалисты.

Ранее стало известно, что российский препарат «Спутник V» может защищать животных от COVID-19. Эффективность вакцины среди животных подтвердил гендиректор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.