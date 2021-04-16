Манижа рассказала о пережитых домогательствах

, 16 апреля. Певица Манижа в эфире YouTube-канала издания Super рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах. К ней приставал неизвестный мужчина в общественном транспорте.

Музыкальная исполнительница в беседе с журналистами вспомнила страшный инцидент, который произошел с ней 14 лет назад. Тогда еще 15-летняя Манижа ехала в метро. Стоявший рядом с ней незнакомец начал трогать ее, но девушка не смогла дать отпор из-за испуга.

«В час пик меня трогали за мое тело, за мои гениталии. Первый раз, когда это случилось, я очень сильно испугалась, потому что не смогла ничего сделать, я просто как будто заморозилась», — откровенно рассказала знаменитость.

В связи с произошедшим Манижа обращает внимание на важность движения #MeToo для женщин, которые перестали бояться рассказывать о насилии. Артистка добавила, что аналогичный случай домогательства произошел с ней не так давно, однако теперь она смогла постоять за себя. Об этом сообщает 360tv.ru.

Песню Манижи Russian Woman, с которой она поедет на Евровидение в Роттердам, номинировали на премию Eurostory Award — 2021. Организаторы ежегодно отбирают лучшую композицию среди конкурсантов.