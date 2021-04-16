НАТО обеспокоена планами РФ ограничить проход в Черное море

Брюссель, 16 апреля. Россия собирается ограничить доступ в ряд зон Черного моря. Данные планы Москвы очень обеспокоили НАТО. Об этом сообщает официальный представитель Альянса Оана Лунгеску.

В связи с этим Запад призывает Россию обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства в Черное море.

«Мы обеспокоены информацией о том, что РФ планирует ограничить доступ к ряду зон в Черном море и Керченском проливе. Это будет расценено как необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Москву гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства», — сообщает Лунгеску.

Ранее сообщалось, что попытка Соединенных Штатов оказать давление на Россию в Черном море обернулась бегством американских кораблей на подходе к Босфору. После того, как российский флот вышел на военные маневры, командование Шестого флота Военно-морских сил США сделало заявление о смене курса своих эсминцев. Проход американских военных кораблей в Черное море был отложен на неопределенный срок.