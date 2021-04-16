Попавшая в больницу Анастасия Волочкова рассказала о своем диагнозе

Москва, 16 апреля. Балерина Анастасия Волочкова прошла полное обследование в больнице, которое подтвердило, что ухудшение ее состояния связано с истощением организма.

Бывшая прима-балерина Большого театра практически каждый день проводит на тренировках. Волочкова постоянно дает концерты и поэтому много работает. Ввиду большой нагрузки на организм она почувствовала резкое ухудшение состояния, которое усугубилось из-за простуды. О своем обследовании знаменитость рассказала в Instagram-аккаунте.

«В последнее время у меня было очень много нагрузки. Физической (репетиций и выступлений), нервной, эмоциональной. Я еще умудрилась немного простудиться после мастер-класса с детьми в парке на открытом воздухе», — отметила Волочкова.

К счастью, сейчас здоровье звезды вне опасности. Проведенное обследование подтвердило, что танцовщица почувствовала себя плохо из-за переутомления.

«Как и предполагали доктора, это был реальный упадок сил и истощение организма», — добавила звезда, говоря о диагнозе.

Исцеление попавшая в больницу артистка будет искать в положительном настрое и танцах, без которых не мыслит своей жизни. Не обойдется и без любимой русской бани, написала балерина.

Волочкова уже не в первый раз жалуется подписчикам на недомогание из-за своего трудоголизма. Так, она начала стремительно терять в весе.