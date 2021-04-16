Литовскую программу вакцинации от COVID-19 признали провальной

Вильнюс, 16 апреля. Бывший премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обрушился с критикой на правительственную программу вакцинации. Стратегия была признана слабой.

Слабая стратегия вакцинации населения Литвы от коронавирусной инфекции привела к образованию больших очередей. Такое мнение выразил бывший премьер-министр государства Саулюс Сквернялис. Он раскритиковал действующее правительство, сообщает информационное агентство Baltnews.

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«Что происходит у центров вакцинации – это позор: люди толпятся, ждут в очередях, никакую дистанцию не соблюдают», — заявил он.

Кроме того, литовские медицинские учреждения столкнулись с другой проблемой — нехваткой средств индивидуальной защиты. Это удивило экс-премьера. Он утверждает, что государством было закуплено такое количество масок, которого должно было хватить надолго.

Ситуация с очередями возникла 13 апреля. Граждан Литвы старше 65 лет пригласили на процедуру вакцинации от COVID-19. В результате у здания муниципалитета Вильнюса образовались огромные очереди. Некоторым пенсионерам приходилось стоять в них по три часа и больше. По словам главы администрации Вильнюсского муниципалитета Лины Коризнене, многие жители пришли на вакцинацию заранее или не в назначенное время, что и привело к возникновению очередей.

Ранее сообщалось, что Литва столкнулась с рекордной волной безработицы. Она выросла в полтора раза по сравнению с показателями стран Евросоюза.