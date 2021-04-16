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Трансфер власти в Мали: от переворота к избранному правительству
Федеральное агентство новостей  / 
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Трансфер власти в Мали: от переворота к избранному правительству

Назначена дата выборов гражданского президента и членов законодательных органов Мали.

Переходное правительство Мали назначило дату первых президентских и парламентских выборов после августовского переворота.

Министр территориального управления подполковник Абдулай Майга отметил, что власти строго следуют утвержденному графику переходного периода, который должен закончиться в течение 18 месяцев.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, какой путь прошла западноафриканская страна с момента свержения бывшего президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта и до утверждения сроков общенациональных выборов.

Закономерный переворот

Лето 2020 года прошло в Мали под знаком протестов. Граждане республики выражали несогласие с профранцузской политикой тогда еще президента Ибрагима Бубакара Кейта. Они требовали принять эффективные меры против экономического кризиса и отсутствия безопасности в стране.

Ибрагим Бубакар Кейта
wikipedia.org  / Claude TRUONG-NGOC / CC BY-SA 3.0

К середине июля народные выступления переросли в массовые беспорядки с баррикадами на улицах, захватом правительственных зданий, столкновениями с полицией и человеческими жертвами. Утром 18 августа протесты перешли в финальную стадию.

Восстание началось на военной базе Кати в 15 километрах к северу от столицы. К концу дня военнослужащие национальной армии арестовали президента и премьер-министра, глав генштаба и Национальной гвардии, а также руководителей ключевых ведомств.

Возглавили переворот четверо представителей силовых структур: начальник военной школы Притани в лагере Кати полковник Садио Камара, его заместитель подполковник Мама Секу Лелента, командующий военным округом Кати полковник Малик Дью и начальник миротворческой школы Алиуна Блондэна Бейе бригадный генерал Шейх Фанта Мади Дембеле.

На следующий день пришедшие к власти военнослужащие создали Национальный Комитет Спасения Народа (CNSP), который немедленно закрыл границы и ввел в стране комендантский час.

В тот же день Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), в которое входит Мали, приостановило членство страны в организации и наложило санкции, продлившиеся до формирования переходного правительства республики.

Формирование переходной власти

Основной проблемой создания переходного правительства стало требование ЭКОВАС наделить руководящими полномочиями представителей гражданского общества. Однако переворот организовали исключительно представители вооруженных сил. Руководить страной они желали в соответствии с собственными взглядами на государственное устройство.

Компромиссным решением стало назначение на пост президента переходного периода экс-министра обороны, 70-летнего полковника в отставке Ба Н'Дау. Для этого Национальный Комитет Спасения Народа создал специальную комиссию, которая также выдвинула на пост вице-президента одного из лидеров переворота и главу CNSP полковника Ассими Гоита.

Временный президент в недельный срок утвердил на должность премьер-министра бывшего главу МИД республики Моктара Уана, который сразу приступил к формированию будущего правительства. В новый кабинет министров, назначенный указом Ба Н'Дау от 5 октября, вошли 25 человек, в том числе четыре женщины.

Ключевые посты в сформированном правительстве, как и следовало ожидать, получили военные. Садио Камара занял пост главы Минобороны. Полковник Модибо Коне стал министром безопасности и гражданской защиты. И еще один военнослужащий в звании полковника — Исмаэль Ваг получил должность руководителя министерства национального примирения.

Трансфер власти в Мали: от переворота к избранному правительству
Федеральное агентство новостей  / 

Несмотря на изначальные призывы к формированию гражданского правительства, ЭКОВАС смирился с утвержденными членами кабинета министров и 7 октября снял наложенные на Мали санкции.

На пути к выборам

Важнейшим шагом на пути к проведению общенационального голосования стало утверждение 4 декабря состава нового законодательного органа — Национального переходного совета Мали (NTC). На следующий день его члены единогласно избрали главой NTC одного из лидеров августовского переворота Малика Дью.

Главной задачей совета стала подготовка документации для будущих выборов президента и правительства республики, которые переходные власти обязались провести не позднее чем через 18 месяцев после переворота.

Согласно заявлению главы министерства территориального управления, первый тур голосования состоится 27 февраля 2022 года. Второй тур, если он понадобится, пройдет в марте.

Перед этим Мали ожидают референдум по пересмотру Конституции, который запланирован на 31 октября 2021 года, и региональные выборы, намеченные на 26 декабря.

Следует отметить, что пришедший к власти после переворота Национальный Комитет Спасения Народа самораспустился 26 января текущего года. Таким образом, захватившие бразды правления представители ВС продемонстрировали готовность соблюдать данные обещания и уступить место избранному правительству.

Учитывая, что в переходные органы государственного управления Мали вошли многие лидеры переворота, высока вероятность, что трансфер власти от военных к гражданским пройдет в соответствии с планом. Однако до этого момента остается еще больше года, и за оставшееся время ситуация может поменяться.

африка мали
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