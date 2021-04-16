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Фильм с Леди Гагой об убийстве главы модного дома Gucci возмутил его семью
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Шоу-бизнес

Фильм с Леди Гагой об убийстве главы модного дома Gucci возмутил его семью

Семья покойного главы итальянского модного дома Gucci Маурицио Гуччи возмутилась фильмом о его убийстве, снятым Ридли Скоттом.

Рим, 16 апреля. Семья покойного главы итальянского модного дома Gucci Маурицио Гуччи возмутилась фильмом о его убийстве, снятым Ридли Скоттом.

Родственники бизнесмена оскорблены лентой под названием «Дом Гуччи», которая должна выйти на экраны в ноябре 2021 года. В фильме снялись Леди Гага, Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хайек и многие другие знаменитые актеры. Самого Маурицио Гуччи сыграл Адам Драйвер.

«Мы очень разочарованы. Я говорю от лица всей семьи. Они крадут семейную идентичность, чтобы получить прибыль», — высказалась о кинокартине троюродная сестра убитого главы модного дома Патриция Гуччи.

Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Представительница семьи даже пыталась связаться с Ридли Скоттом, чтобы выразить претензии по поводу подбора актеров, пишет Associated Press. Например, ей не понравилось, что на роль ее деда Альдо Гуччи был выбран Аль Пачино.

«Это позор, он совсем на него не похож», — подчеркнула Патриция.

Маурицио Гуччи был убит 27 марта 1995 года. В организации убийства обвинили его бывшую жену Патрицию Реджани. ФАН публиковал большой материал об этой громкой истории.

фильм gucci Дом Гуччи
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