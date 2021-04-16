Макрон «заговорил» на украинском языке в Twitter

Париж, 16 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон написал пост в социальной сети Twitter на украинском языке.

Запись появилась на его странице после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце. В сообщении французский лидер указал, что Париж вместе с Киевом и Берлином продолжает мобилизовать усилия.

«По ситуации в Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным», — пишет Макрон на украинском языке.

Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021

Ранее в Париже прошла встреча Зеленского и Макрона, к переговорам в формате видеоконференции присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам встречи европейские политики отметили важность реализации Минских соглашений.